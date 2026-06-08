İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.