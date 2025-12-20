Haberler

Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki 50 UG 104 plakalı midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen 06 DOT 392 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Caner Yalçın - Güncel
