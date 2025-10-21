Haberler

Ürgüp'te Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ürgüp'te Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde, Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Ürgüp İlçe Mezarlığı önünde toplandı.

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Ceylan, Başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı önlemler almasını ve uluslararası müdahale için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ceylan, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve yargısal mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türk milleti tarih boyunca her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı ilke haline getirmiş bir millettir. Bu vahşet, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi sebeple dile getirilirse getirilsin kimliğine, ırkına, cinsiyetine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan hakkı haykırmaya haklının yanında olmaya zulme dur demeye dün olduğu gibi bugün de yarın da en gür sedayla devam edecektir. Biz de Ürgüp halkı olarak tüm dünyayı Gazze'ye sahip çıkmaya ve Gazze halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Ceylan, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.