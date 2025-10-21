Ürgüp'te Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde, Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Ürgüp İlçe Mezarlığı önünde toplandı.

Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Ceylan, Başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı önlemler almasını ve uluslararası müdahale için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ceylan, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve yargısal mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türk milleti tarih boyunca her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı ilke haline getirmiş bir millettir. Bu vahşet, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi sebeple dile getirilirse getirilsin kimliğine, ırkına, cinsiyetine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan hakkı haykırmaya haklının yanında olmaya zulme dur demeye dün olduğu gibi bugün de yarın da en gür sedayla devam edecektir. Biz de Ürgüp halkı olarak tüm dünyayı Gazze'ye sahip çıkmaya ve Gazze halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Ceylan, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla sona erdi.