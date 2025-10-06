Haberler

Üreticilere Kahverengi Kokarca Uyarısı

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin önemine dikkat çekerek, üreticileri uygun ilaçlamalar ve feromon kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte kahverengi kokarcaların ev, ahır, depo ve çatı arası gibi kapalı alanlara yoğun şekilde girmeye başladığını belirtti.

Zararlının kışlaklara çekilme sürecinin başladığına işaret eden Demir, "Üreticilerimizin bu dönemde dikkatli olması ve ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlamalarını geciktirmeden yapmaları büyük önem taşıyor. Biyosidal ürünlerle tekniğine uygun şekilde yapılan ilaçlamalarda, kahverengi kokarcalar ilaçlı yüzeylerle temas ettiklerinde etkisiz hale gelirler." ifadesini kullandı.

İlçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak feromon desteği sağlandığını belirten Demir, üreticilerin feromonları evlerinin çevresindeki uygun ağaçlara yerleştirerek düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Demir, "Zararlının yoğunluğu arttığında feromonun bulunduğu ağaç, feromon çıkarılarak ruhsatlı ilaçlarla ilaçlanmalı, ilaç feromon üzerine gelmemelidir. Mücadele bu şekilde devam etmelidir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
