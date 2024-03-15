Ürdünlüler İsrail'in Gazze ablukasını protesto etti

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne tam abluka ve saldırılarının son bulması talebiyle gösteri düzenledi.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısı üzerine yüzlerce vatandaş, cuma namazından sonra başkent Amman'da El-Hüseyni Camisi önünde toplandı.

"Gazze'nin kuzeyine karadan köprü kurulsun ve açlık savaşı son bulsun" sloganıyla bir araya gelen Ürdünlüler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması talebiyle en-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail aleyhinde çeşitli sloganlar atan Ürdünlü göstericiler, Hamas ve Filistinli diğer direniş gruplarına destek mesajı verdi.

Göstericiler, "geliyoruz ey Kudüs", "Araplar ve Müslümanlar nerede?", "Açlık savaşının son bulması için Gazze'nin kuzeyine karadan köprü oluşturulmalı" ve "Gazze yalnız bırakıldı" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.