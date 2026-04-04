Haberler

Suriye ve Ürdün dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'ye saldırılarını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amman'da bir araya gelerek ikili işbirliği ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik ve işbirliği konuları ile İran'ın saldırıları kınandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin konuları ele aldı.

Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamaya göre, Amman'da gerçekleşen görüşmede, iki bakan Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.

Görüşmede, ortak sorunlara ilişkin çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ikinci oturumu için hazırlıkların ele alındığı belirtildi.

Safedi, ülkesinin Suriye hükümetinin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarına verdiği desteği teyit etti.

Açıklamada, iki bakan ayrıca bölgedeki tehlikeli tırmanışı ele alırken İran'dan Ürdün ve Körfez ülkelerine yönelik "gerekçesiz" saldırıları kınadı.

Safedi ve Şeybani, iki ülke arasında çeşitli alanlarda istişarelere devam etme, işbirliğini sürdürme ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyon sağlama konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Laith Al
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Güney Kore istihbaratı: Kim, 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

Dünya kaynarken Kim halefini belirledi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı