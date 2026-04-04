Suriye ve Ürdün dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'ye saldırılarını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin konuları ele aldı.

Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamaya göre, Amman'da gerçekleşen görüşmede, iki bakan Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.

Görüşmede, ortak sorunlara ilişkin çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ikinci oturumu için hazırlıkların ele alındığı belirtildi.

Safedi, ülkesinin Suriye hükümetinin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki çabalarına verdiği desteği teyit etti.

Açıklamada, iki bakan ayrıca bölgedeki tehlikeli tırmanışı ele alırken İran'dan Ürdün ve Körfez ülkelerine yönelik "gerekçesiz" saldırıları kınadı.

Safedi ve Şeybani, iki ülke arasında çeşitli alanlarda istişarelere devam etme, işbirliğini sürdürme ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyon sağlama konusunda anlaştı.