Ürdün ve Kuveyt Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Safedi, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara destek için sarf edilen ortak çabalar masaya yatırıldı.

Safedi ile Sabah görüşmesinde bölgedeki gerginliği azaltmak için yürütülen arabuluculuk çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca iki ülke arasındaki ortak koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme yolları ele alındı.