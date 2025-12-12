Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın desteklenmesini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki insani durum ve UNRWA'nın desteklenmesi üzerine görüştü. Taraflar, İsrail'in ambargo ve saldırılarının yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti ve uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsrail'in 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarıyla soykırım yaptığı Gazze'deki insani felakete ilişkin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) desteklemenin yollarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ve Guterres telefonda görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve BM Genel Sekreteri Guterres, Ürdün ile BM ve kuruluşları arasındaki güçlü işbirliğinin devam ettiğini vurguladı.

Filistinli mültecilere temel hizmetlerin sunulmasına devam edilmesi için UNRWA'ya gerekli desteğin sağlanması gerekliliğini vurgulayan taraflar, UNRWA'nın desteklenmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabaların gösterilmesi ihtiyacına vurgu yaptı.

Safedi ve Guterres, UNRWA'nın Gazze'de insani alanda önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım neticesinde meydana gelen insani felaketin sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yeterli miktarda yardım girişini engellemesine de değinen Safedi ve Guterres, başta UNRWA olmak üzere İsrail'in BM kuruluşlarının çalışmalarına "yasa dışı kısıtlamalar" getirmesi konusunu da ele aldı.

Safedi ve Guterres, UNRWA'nın ve üstlendiği rolünün "vazgeçilmez olduğunun" altını çizerek, UNRWA'yı hedef almaya yönelik tüm girişimleri reddetti ve BM Genel Kurulu'nun ajansın görev süresini 3 yıl daha uzatma kararının önemine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini, BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: AA / Muhammed Ata - Güncel
