Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları "bölgedeki gerilimi düşürme çabalarını" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bölgesel gerilimi düşürme yönünde sarf edilen çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi ve Rubio'nun Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, iki Bakan'ın görüşmesinde, bölgedeki gerilimi düşürme yönündeki çabaların konuşulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Safedi ve Rubio'nun, mevcut gerilimin bölgesel ve uluslararası yansımalarının kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacak temeller üzerinde ele alınmasına yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.