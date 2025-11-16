Haberler

Ürdün Kralı Abdullah ve Pakistan Başbakanı Şerif'ten Filistin'e Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bağımsız bir Filistin Devleti için desteklerini vurguladı ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik tüm planları reddettiklerini duyurdu. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirileceği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik tüm planları reddettiklerini ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'ne destek verdiklerini açıkladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Kral Abdullah, Başbakan Şerif ile görüştü.

Görüşmede, Ürdün-Pakistan ilişkilerinin ortak çıkarlar ve İslam dünyasının meselelerine hizmet edecek şekilde geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, Filistinlileri yerinden etmeye yönelik tüm planları reddettiklerini ve iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin Devleti'ne verdikleri desteği yeniden teyit etti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Pakistan ile köklü ve çok yönlü ilişkilerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun önemine değindi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere de işaret eden Kral Abdullah, tüm tarafların savaşın sona erdirilmesine ve insani yardımın ulaştırılmasına bağlı kalmasının önemini vurguladı.

Kral Abdullah, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesindeki rolü ve Gazze'de çatışmaları sona erdirme çabalarına verdiği desteğe işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve toprak ilhakı planlarının durdurulması gerektiğini belirten Kral Abdullah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İslam ve Hristiyan kutsal alanlarına yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, Kral Abdullah'ın ziyaretinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin Ürdün ile işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kral Abdullah, 8 Kasım'da Japonya'dan başlayarak Vietnam, Singapur, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan bir Asya turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Bir ilimizde endişeli bekleyiş! Küçük kızdan günlerdir haber yok
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için tek bir şansı var

2026 Dünya Kupası'na direkt katılabilmemiz için tek bir şansımız var
Emekli astsubay, sokak köpeğini tabancayla vurdu

Emekli astsubay, sokakta dehşet saçtı! O anlar kamerada
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz

Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.