Ürdün Kralı Abdullah ve Pakistan Başbakanı Şerif'ten Filistin'e Destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik tüm planları reddettiklerini ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'ne destek verdiklerini açıkladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Kral Abdullah, Başbakan Şerif ile görüştü.

Görüşmede, Ürdün-Pakistan ilişkilerinin ortak çıkarlar ve İslam dünyasının meselelerine hizmet edecek şekilde geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, Filistinlileri yerinden etmeye yönelik tüm planları reddettiklerini ve iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin Devleti'ne verdikleri desteği yeniden teyit etti.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Pakistan ile köklü ve çok yönlü ilişkilerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun önemine değindi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere de işaret eden Kral Abdullah, tüm tarafların savaşın sona erdirilmesine ve insani yardımın ulaştırılmasına bağlı kalmasının önemini vurguladı.

Kral Abdullah, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesindeki rolü ve Gazze'de çatışmaları sona erdirme çabalarına verdiği desteğe işaret etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve toprak ilhakı planlarının durdurulması gerektiğini belirten Kral Abdullah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İslam ve Hristiyan kutsal alanlarına yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, Kral Abdullah'ın ziyaretinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin Ürdün ile işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kral Abdullah, 8 Kasım'da Japonya'dan başlayarak Vietnam, Singapur, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan bir Asya turuna çıkmıştı.