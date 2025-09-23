Haberler

Ürdün Kralı Abdullah: İsrail Barışı İstemiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in barış temellerini yıktığını ve Netanyahu hükümetinin barışı istemediğini ifade etti. Kral Abdullah, Orta Doğu'daki çatışmaların devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in barış isteyen bir ortak olduğuna dair yanıltıcı düşünceden vazgeçmeye çağırdı.

Ürdün Kralı Abdullah, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Bir yıl aradan sonra yeniden BM Genel Kurulunda toplandıklarını hatırlatan Abdullah, "Bir yıl daha geçti ve BM Genel Kurulunda bir toplantı daha gerçekleşmiş oldu. Bu münasebetle değişmeyen meseleyi konuşmak için yeniden karşınızdayım: Orta Doğu'daki çatışmalar." dedi.

İlk defa, Orta Doğu'daki krizi konuşurken sözcüklerin ne kadar yeterli olduğu yönünde bir soru sormak istediğini dile getiren Abdullah, "Sessiz kalmamız, belki de mevcut durumu kabullendiğimiz ve insanlığımızdan vazgeçtiğimiz anlamına geliyordur. Bu da yapabileceğim bir şey değildir." diye konuştu.

Tel Aviv yönetiminin barıştan yana olmadığına işaret eden Abdullah, şunları kaydetti:

"İsrail'in eylemleri, üzerinde barışın inşa edilebileceği temelleri yıkıyor. Uluslararası toplumun da İsrail'deki mevcut hükümetin barış isteyen bir ortak olduğuna dair yanıltıcı düşünceden vazgeçmesi gerekir."

