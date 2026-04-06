Ürdün Kralı, İspanya Başbakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaparak, bölgedeki son gelişmeleri ve İran'ın saldırılarına karşı uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Kralı Abdullah ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

İran'ın Ürdün'e ve bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarının derhal son bulması ile devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Kral Abdullah, çatışmanın uzamasına ve bunun bölge ve dünya üzerindeki ekonomik yüklerinin artmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı, ayrıca bölgedeki gerginliğin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir statüko dayatılması için bahane olarak kullanılmasına karşı uyardı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...