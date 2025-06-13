Ürdün Kralı Abdullah'dan Orta Doğu'da Acil Harekete Geçme Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin durdurulması için "acil ve derhal" harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, Ürdün'ün "herhangi bir çatışmanın savaş alanı olmayacağını" vurguladı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın "bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışı durdurmak için acil adımların atılması gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Kral ayrıca bu tırmanışın "bölgeyi daha fazla gerilime ve geniş çaplı bir çatışmaya sürükleyebileceği" uyarısında bulundu.

Bölge halklarının korunması ve istikrarın sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret eden Abdullah, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "bölge güvenliği açısından ciddi yansımaları olabileceğini" söyledi.

Ürdün Kralı, Ürdün'ün "hiçbir çatışmanın savaş alanı olmayacağını" ve "ülkesinin güvenliğinin, istikrarının ve vatandaşlarının selametinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini" vurguladı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.