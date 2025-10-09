Haberler

Ürdün Kralı Abdullah'dan Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasına Destek

Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, Filistinlilerin güven içinde yaşamasının ve insani yardımların kısıtlamasız ulaşmasının zamanının geldiğini ifade etti. Kral Abdullah, anlaşmadaki tüm tarafların çabalarını takdir ettiğini vurguladı.

Kral Abdullah, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah, Gazze'de uzlaşılan ateşkesin saldırıların sona ermesini sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirterek, Filistinlilerin güven içinde yaşamasının ve insani yardımların kısıtlama olmadan ulaştırılmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kral Abdullah, "Başkan Trump'ın anlaşmasının yapılmasındaki rolü ile Mısır, Katar ve Türkiye'deki kardeşlerimizin çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı, ülkesinin Filistin halkının özgürlük ve kendi topraklarında bir devlet kurma çabalarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
