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Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistinlilere yönelik tek taraflı ihlallere dikkat çekerek, bölgede adil barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemine değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, 2 Mayıs'ta başladığı yurt dışı turu kapsamında ziyaret ettiği ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklık, çeşitli alanlarda işbirliği ile bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında ABD'nin oynadığı rolün ele alındığı görüşmede 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlalleri de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik tek taraflı eylemlerinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bölgede "iki devletli çözüm" temelinde adil barışın sağlanması için siyasi bir ufuk bulunmasının önemine işaret etti.

Kral 2. Abdullah, 2 Mayıs'ta Arnavutluk, Karadağ ve ABD'yi kapsayan yurt dışı turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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