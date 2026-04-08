Ürdün Kralı, "İsrail'in çatışmayı genişletmek için bölgedeki mevcut durumu suistimal ettiğini" söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese rağmen İsrail'in bölgedeki durumu suistimal ettiğini belirterek, Filistin meselesinin çözümünün önemine dikkat çekti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamalara göre Kral Abdullah, bölgede güvenlik ve istikrar sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırgan tutumuna dikkati çeken Kral Abdullah, " İsrail, çatışmayı genişletmek için bölgedeki koşulları yeniden suistimal etmiştir." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, Filistin meselesinin çözümünün önemine vurgu yaparak "Ürdün, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'ye odaklanılması gerektiği konusunda uluslararası toplumu uyarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerine dair ise Kral Abdullah, bu ülkelerin güvenliğinin "bölge ve dünya güvenliği ile istikrarının temeli" olduğunu belirtti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
