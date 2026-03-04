Haberler

Ürdün Ordusu: Mevcut zorluklar gölgesinde muharebe hazırlığı en büyük önceliğimizdir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, bölgedeki hızlı gelişmeler karşısında muharebe hazırlığının kritik öncelik olduğunu vurguladı. Eğitim faaliyetlerinin, disiplin ve profesyonelliğin önemine dikkat çekti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, bölgede yaşanan hızlı gelişmeler ve zorluklar karşısında "muharebe hazırlığının en büyük öncelik" olduğunu söyledi.

Ordunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Huneyti, bir askeri birliği ziyaret etti.

Huneyti, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin karşı karşıya kaldığı hızla değişen zorluklar karşısında, muharebe hazırlığının en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, farklı tehditlerle etkin ve yetkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla nitelikli eğitim programlarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlere karşı kapasitenin artırılmasına katkı sağlayan eğitim faaliyetlerinin, personelin becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Huneyti, operasyonel görevlerin başarısının temel direkleri olan "disiplin ve profesyonelliğin en üst düzeyde tutulması ve ekip halinde çalışılması" gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Huneyti, sanal bir operasyon ortamında insansız hava araçlarının operasyonel görevlerde kullanımı ve bunlara karşı mücadele yöntemlerinin sergilendiği saha tatbikatını da takip etti.

Kaynak: AA / Laith Al
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu