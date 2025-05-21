Ürdün, Gazze'den Tahliye Edilen Kanser Hastası Çocukları Kabul Ediyor

Ürdün, Gazze'den Tahliye Edilen Kanser Hastası Çocukları Kabul Ediyor
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Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden kanser hastası 6 çocuğu tedavi edilmek üzere kabul etti. Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla düzenlenen tahliye operasyonlarıyla, June'da toplamda 39 çocuk ve 75 refakatçinin ülkeye getirilmesi sağlandı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastası 6 çocuk, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın duyurduğu 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası kapsamında Ürdün'e getirildi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kraliyet talimatı doğrultusunda Gazze Şeridi'nden kanser hastası 6 çocuk ile onlara refakat eden 19 yakınının ülkeye getirilmesi için yeni tıbbi bir tahliye operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, hasta ve refakatçilerin, Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün işbirliğiyle Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Ürdün'e nakledildiği ve Kral Hüseyin Onkoloji Merkezine ulaştığı kaydedildi.

Girişimin başlatıldığı tarihten bu yana 39 çocuk ve 75 refakatçinin kara ve hava yoluyla Ürdün'e tahliye edildiği aktarılan açıklamada, bu çocuklardan 17'si ve ailelerinin Ürdün hastanelerinde tedavilerini tamamladıktan sonra Gazze'ye döndüğü aktarıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat'taki Beyaz Saray ziyareti sırasında ülkesinin "Gazze'den 2 bin hasta çocuğu kabul edeceğini" belirtmişti.

Ürdün, 4 Mart'ta kara ve hava yoluyla Gazze'den 29 çocuk ve yakınlarından oluşan ilk grubu, 14 Mayıs'ta da 4 çocuk ile onlara refakat eden 12 yakınından oluşan ikinci grubu tahliye etmişti.

Ürdün'e ulaşan ilk gruptan sağlığına kavuşan 17 çocuğun 13 Mayıs'ta Gazze'ye gönderildiği, 12'sinin ise tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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