Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'e karşı tutumda radikal değişim gördü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun İsrail hükümetinin yasa dışı uygulamalarına karşı tutumunda "radikal bir değişiklik" görüldüğünü söyledi.

Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada, Filistin meselesine ilişkin daha etkileşimli yaklaşımlara dikkati çekti.

BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen panel ve toplantıların tümünde uluslararası duruşların Filistin meselesiyle daha büyük etkileşimine şahit olduklarını aktaran Safedi, "Uluslararası toplumun İsrail hükümetinin yasa dışı uygulamalarına karşı tutumunda ise radikal bir değişim var." dedi.

Uluslararası duruşlarda iki devletli çözüme olan mutlak desteklerin ve bu çözümü baltalayan İsrail uygulamalarının durdurulması gerektiğinin dillendirildiğini belirten Safedi, "Uluslararası toplumun, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması şansını yok eden İsrail'in eylemlerine karşı kullandığı dilde köklü bir değişiklik söz konusu" dedi.

Bütün dünyanın iki devletli çözümün barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu dillendirdiğini belirten Safedi, İsrail'in ise tüm dünyanın önünde bu barış fırsatını yıktığını gösterdiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Tel Aviv yönetiminin işgali sürdüren yasa dışı ve insanlık dışı eylemlerini düzeltmek yerine, tüm dünyayı düşmanlaştırdığına işaret etti.

Kaynak: AA