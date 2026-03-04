Ürdün: Topraklarımız ve hava sahamızın kırmızı çizgimiz olduğunu herkese ilettik

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkenin toprakları, sınırları ve hava sahasının kırmızı çizgileri olduğunu tüm taraflara ilettiklerini söyledi.

Bakan Safedi, Meclis'teki konuşmasında ABD- İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara işaret ederek, Ürdün'ün öncelikli meselesinin kendi güvenlik ve istikrarını korumak olduğunu belirtti.

Ürdün'ün var olan gücüyle istikrarını koruyarak savaş alanı olmasına izin vermeyeceğini dile getiren Safedi, "Ürdün'ün bölgedeki tehlikeli krizlere yaklaşımı, kendi egemenliğini ve çıkarlarını koruma temeline dayalıdır." dedi.

Bölgedeki gerilimin önüne geçilmesi için çaba sarf ettiklerini, ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta taraf olmadıklarını belirten Safedi, şunları kaydetti:

"Ürdün, bu savaşta taraf olmadığı halde topraklarını hedef alan saldırılara maruz kaldı. Ürdün, topraklarının yanı sıra sınırları ve hava sahasının aşılmayacak kırmızı çizgisi olduğunu herkese iletti."

Ürdün'ün Tahran'daki büyükelçilik çalışanlarının dün itibariyle ülkeye ulaştıkları bilgisini paylaşan Safedi, Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik saldırıları da kınadı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.