Haberler

Ürdün: Topraklarımız ve hava sahamızın kırmızı çizgimiz olduğunu herkese ilettik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkenin toprakları ve hava sahasının kırmızı çizgiler olduğunu belirtti. Bakan, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimde Ürdün'ün taraf olmadığını ifade etti ve topraklarına yönelik saldırıları kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkenin toprakları, sınırları ve hava sahasının kırmızı çizgileri olduğunu tüm taraflara ilettiklerini söyledi.

Bakan Safedi, Meclis'teki konuşmasında ABD- İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara işaret ederek, Ürdün'ün öncelikli meselesinin kendi güvenlik ve istikrarını korumak olduğunu belirtti.

Ürdün'ün var olan gücüyle istikrarını koruyarak savaş alanı olmasına izin vermeyeceğini dile getiren Safedi, "Ürdün'ün bölgedeki tehlikeli krizlere yaklaşımı, kendi egemenliğini ve çıkarlarını koruma temeline dayalıdır." dedi.

Bölgedeki gerilimin önüne geçilmesi için çaba sarf ettiklerini, ABD- İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta taraf olmadıklarını belirten Safedi, şunları kaydetti:

"Ürdün, bu savaşta taraf olmadığı halde topraklarını hedef alan saldırılara maruz kaldı. Ürdün, topraklarının yanı sıra sınırları ve hava sahasının aşılmayacak kırmızı çizgisi olduğunu herkese iletti."

Ürdün'ün Tahran'daki büyükelçilik çalışanlarının dün itibariyle ülkeye ulaştıkları bilgisini paylaşan Safedi, Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik saldırıları da kınadı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar

Deterjanlı kahve skandalında milyon liralık uzlaşma
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda büyük kriz
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım

Trump bunu izlemesin
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

G.Saray'ın eski hocası tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı