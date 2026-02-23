Haberler

Ürdün, Batı Şeria'ya 6 Tırdan Oluşan İnsani Yardım Konvoyu Gönderdi

Güncelleme:
Ürdün, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 6 tırdan oluşan insani yardım konvoyu gönderdi. Hastanenin sağlık hizmetleri sunmaya devam etmesi için malzemeler teslim edildi.

AMMAN, 23 Şubat (Xinhua) -- Ürdün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Ürdün Sahra Hastanesi'ne tıbbi malzeme, gıda ve yardım malzemeleri taşıyan 6 tırdan oluşan insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pazar günü gönderilen konvoyla, hastanenin tam kapasiteyle çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla tıbbi sarf malzemeleri, gıda maddeleri ve su teslim edildiği belirtildi.

Bünyesindeki uzman tıbbi ve teknik ekiplerle sağlık ve tedavi hizmetleri sunmaya devam eden hastane, mevcut durumda halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayarak yükünün hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Açıklamada, 2023 yılında faaliyete geçen sahra hastanesinin bugüne kadar yaklaşık 308.410 hastaya hizmet verdiği ifade edildi. Bu kapsamda hastanede 2.707 büyük ve küçük ameliyat gerçekleştirildiği ve acil tedavi, radyoloji, laboratuvar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri sunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
