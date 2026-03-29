Ürdün, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini kınadı

Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesini ibadet yerlerine erişim özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Ürdün, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesinin "ibadet yerlerine erişim özgürlüğünü açıkça ihlal" ettiğini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterildi.

İsrail'in bu yaptığının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, bunların ayrıca ibadet yerlerine kısıtlamasız erişim özgürlüğünü de çiğnediği vurgulandı.

Tel Aviv'in, Hristiyanlara yönelik hukuk dışı kısıtlamaları ve ayin için Kıyamet Kilisesi'ne girişleri engellemesi kınanan açıklamada, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

İşgalci güç olan İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliğinin olmadığı ve ibadet yerlerine erişimini engelleyen tüm ihlallerin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'den Müslümanlar ve Hristiyanların ibadet mekanlarına girişine engel

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişi İsrail polisince engellenmişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğünü ihlal ederken, Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
