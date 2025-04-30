Ürdün'de Silah ve Patlayıcı Bulundurmakla Suçlanan 4 Kişiye 20 Yıl Hapis

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, "ülke güvenliğini tehdit eden patlayıcı ve silah bulundurmakla" suçlanan 16 sanıktan 4'üne 20 yıl ağır hapis ve geçici ağır çalışma cezası verdi.

Resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada, "ülke güvenliğini tehdit eden patlayıcı ve silah bulundurmakla" suçlanan 16 sanığın yargılandığı davayı karara bağladı.

Mahkemenin, 16 sanıktan 4'ü hakkında 20 yıl ağır hapis ve geçici ağır çalışma cezası verdiği belirtildi.

Suçlu bulunan mahkumların mahkeme masraflarını ödemelerine de hükmedildiğine işaret edilen haberde, geri kalan 12 kişinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, Ürdün yasalarına göre, kararın 30 gün içinde temyize götürülebileceği kaydedildi.

Nisan 2024'te kamuoyuna açıklanan davanın, 2021 yılından bu yana devam eden ve ulusal güvenliği hedef alan planların parçası olduğu belirtilmişti.

Ürdün Genel İstihbarat Dairesi, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, "ülke güvenliğini hedef alan planların" engellendiği ve olaylarla bağlantılı 16 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Yakalanan kişilerin kimlik ve örgütsel bağlantılarına dair ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, söz konusu planların yerli imkanlarla roket üretimini ve yurt dışından yasa dışı yollarla silah teminini içerdiği vurgulanmıştı.