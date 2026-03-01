Haberler

Ürdün'de düşen şarapnel ve cisimler nedeniyle 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD'ye karşılık vermesi sırasında ülke genelinde düşen şarapnel parçaları ve cisimlere bağlı 115 olaya müdahale edildiğini açıkladı. Olaylarda 5 kişi yaralandı ve birçok araç ile evde maddi hasar meydana geldi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde düşen şarapnel ve cisimlere bağlı 115 olaya müdahale edildiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sivil Savunma ve polis ekipleri, dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin büyük bölümünde düşen cisim ve şarapnel parçalarından kaynaklanan 115 olaya müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olaylarda 5 kişinin yaralandığı belirtilerek, yaralılardan 4'ünün Orta Badiye bölgesinde, birinin ise ülkenin kuzeyindeki İrbid kenti sınırları içinde bulunduğu kaydedildi.

Şarapnel parçalarının 11 araçta ve 19 evde maddi hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, halka Kamu Güvenliği Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanan talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

Yetkililer, oluşturduğu yüksek risk nedeniyle şüpheli herhangi bir cisme hiçbir koşulda yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ordusu da bu sabah yaptığı açıklamada, ülke hava sahasını "hedef alan" 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Laith Al
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu