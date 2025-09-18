Ürdün, Batı Şeria Sınır Kapısını Kapatma Kararı Aldı

Ürdün, silahlı saldırının meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria ile olan sınır kapısı Kral Hüseyin Köprüsü'nü kapattığını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'ya açılan kısmını kapatmasının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Yolculara, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin medyayı takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de sınır kapısındaki silahlı saldırıya ilişkin durumu takip ettiklerini söyledi.

Ürdün haber ajansı Petra'ya göre, Mumeni, sınır kapısının diğer tarafında yaşanan güvenlik olayını yetkililerin takip ettiğini ve detaylı bilgi edindiklerinde bilgi vereceklerini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü ( Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını, Ürdün tarafından geldiği söylenen ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazmıştı.