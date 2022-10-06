Urallar'da buğday hasadı
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Rusya-Ukrayna savaşının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan enerji ve gıda krizi devam ederken Rusya'nın Ural bölgesinde çiftçiler, göz alabildiğince uzanan ekili tarlalarda buğday hasadı gerçekleştirdi.
Rusya- Ukrayna savaşının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan enerji ve gıda krizi devam ederken Rusya'nın Ural bölgesinde çiftçiler, göz alabildiğince uzanan ekili tarlalarda buğday hasadı gerçekleştirdi. Mevsimsel koşullar ve iklim özelliklerinden dolayı buğday hasadının sonbaharda gerçekleştirildiği bölgede biçerdöverler yardımıyla hasat edilen buğdaylar, kamyon kasalarına doldurularak depolara gönderildi.
Kaynak: AA / Alexander Manzyuk - Güncel