Ünye Kalesi, 4 Ayda 290 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, yaklaşık dört ayda 290 bin kişiyi ağırladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, kalenin yenilenen yüzüyle hem tarihi hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

İlçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kalenin, 2 bin 500 yıllık olduğunu belirten Tavlı, kalenin 6 yıllık çalışma sonrası yaklaşık 4 ay önce turizme açıldığını hatırlattı.

Kaledeki dehlizin dip noktasına raylı sistem ile kolay bir şekilde inilebildiğine değinen Tavlı, "Buraya gelen turistler 234 metre derinlikteki dehlize raylı sistem sayesinde inebiliyor. Bu nedenle kale bu yönüyle ayrı bir özellik arz etmekte." dedi.

Tavlı, kalenin açıldığı 3 Haziran 2025 tarihinden itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu aktararak, "Ünye Kalesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yıl sonu itibarıyla bu sayısının 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ünye Kalesi'nin turizm açısından gelecek yıl önemli bir noktada olacağını vurgulayan Tavlı, "Tarihi kalenin, şehrimizin ve bölgemizin turizmine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Hüseyin Tavlı, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemelerinin ardından vatandaşların buraya rahatlıkla çıkabildiğini dile getirerek, ziyaretçilerin memnuniyetlerini gördükçe mutlu olduklarının altınını çizdi.

Kaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Seçil Gündoğdu ise kente Manisa'dan geldiğini belirterek, ailesiyle birlikte Ünye Kalesi'ni gezdiğini kaydetti.

Gündoğdu, kalenin ve bulunduğu alanın adeta doğa harikası olduğunu sözlerine ekledi.

Selim Çarkçı da kaleyi gördüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Her şey bizler için düşünülmüş. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.