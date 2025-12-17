Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin, otomobilin sürücüsünün dedesi olduğu öğrenildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Can K. yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil ile Erkan D. yönetimindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. ile araçta bulunan Yeliz B., Deniz D. ve Ferda Nur B. ile otomobildeki İlhan Aydemir (73) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İlhan Aydemir'in, otomobil sürücüsü Efe Can K.'nın dedesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
title