Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Can K. yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil ile Erkan D. yönetimindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. ile araçta bulunan Yeliz B., Deniz D. ve Ferda Nur B. ile otomobildeki İlhan Aydemir (73) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İlhan Aydemir'in, otomobil sürücüsü Efe Can K.'nın dedesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.