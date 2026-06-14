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Ünye'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Zincirleme Kazada 7 Kişi Yaralandı

Ünye'de Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Zincirleme Kazada 7 Kişi Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir hafif ticari aracın refüje çarpmasının ardından yardım için duran minibüse otomobil çarptı. Zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan refüje çarpan hafif ticari araçtaki kazazedelere yardım etmek için duranların içinde bulunduğu minibüse otomobil çarptı. Her iki kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Çevre Yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında Samsun yönünde meydana geldi. Cihan Başaran'ın, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüje çarptı. Kazayı gören Mehmet Görkem Ustaoğlu, yaralılara yardım etmek amacıyla 52 AFP 490 plakalı minibüsü ile emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı yöne giden Murat Aksu idaresindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak emniyet şeridindeki minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada sürücüler Cihan Başaran ve Murat Aksu ile araçlardaki Nermin Başaran, Recai Güven, Bahar Aksu (32), Zümra Aksu (10) ve Serra Aksu (10) yaralandı. Yaralılardan Serra Aksu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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