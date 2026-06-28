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Uyarılara rağmen denize giren genç kayboldu

Uyarılara rağmen denize giren genç kayboldu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde valiliğin deniz yasağına rağmen arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin, dalgalara kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, valiliğin yasak yönündeki uyarısına rağmen arkadaşlarıyla denize giren Aytekin Ergin (17), dalgalara kapılarak kayboldu. Genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Ayanikola Sahili mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin Ergin, bir süre sonra kuvvetli dalga ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşları ve çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp genci bulmak için denizde ve kayalık alanlarda arama çalışması başlattı. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Öte yandan Ordu Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riski nedeniyle bugün denize girilmesini yasaklamış ve yapılan çağrılarla vatandaşlara duyurmuştu. Kayıp Aytekin Ergin'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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