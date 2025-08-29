Ünye'de Tarım Aracının Uçuruma Yuvarlanması: Sürücü Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Keçigeçmez geçidi mevkisinde Muharrem Sönmez (23) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün yaralanan babası Hamza Sönmez ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
