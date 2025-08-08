Ünye'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir silahlı kavga sonucunda O.K. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İnkur Mahallesi'nde O.K, A.B, N.B. ve S.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan O.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından A.B, N.B. ve S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
