Ordu'da seyir halindeki kamyonet yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Berat T. idaresindeki kamyonette, Fevzi Çakmak Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolun kenarında durdurduğu araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel