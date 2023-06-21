Ünye'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak sonucu Ünye ilçesine bağlı Bayramca, Çınarlık, Atatürk, Liseler ve Gölevi mahallerindeki ara yollarda su birikintileri oluştu. Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yollara müdahalede bulunuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak sonucu Ünye ilçesine bağlı Bayramca, Çınarlık, Atatürk, Liseler ve Gölevi mahallerindeki ara yollarda su birikintileri oluştu.

Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yollara müdahalede bulunuldu.

Sahada inceleme yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri çalışmalar sonucu yağışa bağlı olumsuzlukları en aza indirdiklerini söyledi.

Tavlı, aldıkları tedbirler sayesinde yüksek yağışın sele neden olmadığını vurgulayarak, "Cevizdere havzasında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen selden sonra yapılan çalışma olmasaydı, bugün aynı sıkıntıyı yaşayacaktık. Lokal olumsuzluklar dışında önemli hadiselerin oluşmamasını, Büyükşehir Belediyesinin gayretleriyle engelledik." dedi.

Gölevi Mahallesi'nde bir evin bahçesine su girdiğini ancak önemli bir durum olmadığını anlatan Tavlı, yol çalışmasının yürütüldüğü mahallelerde ise lokal sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Ekiplerin sabaha kadar her noktada sahada olması sonucu, biriken yağmur sularının sorun büyümeden tahliye edildiğini belirten Tavlı, "Çok şükür şehrimizde önemli bir sıkıntı oluşmadan bu yağışı atlattık. Tabakhane Deresi üzerinde İpekyolu Caddesi'ni bağlayan köprüye kadar su seviyesi yükseldi. Köprüyü, kemer köprü yapmak üzere ihaleye çıktık. Köprünün ayakları yükseltilince, 50 santimetre daha yükseklik kazanacağız." diye konuştu.

Tavlı, kırsal bölgelerde bazı yollarda ciddi anlamda tahribatlar yaşandığına ilişkin bilgi aldıklarına işaret ederek, "Yollarda yapılan çalışmalar suya sele kapıldı. Oralarda yeniden çalışmalar yapılacak. Kırsal bölgelerdeki yolların kurtuluşu, beton yolları çabucak yapmak." dedi.