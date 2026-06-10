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Ordu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ünye Çevre Yolu Karşıyaka Mahallesi mevkisinde, İsa A. yönetimindeki 52 LJ 523 plakalı otomobil ile Hikmet D'nin kullandığı 55 EL 599 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hikmet D. ile otomobildeki İsmail A, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hikmet D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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