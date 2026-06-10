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Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erhan Yaman'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında defnedildi. Cenazeye belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Erhan Yaman'ın cenazesi (39) toprağa verildi.

Yaman için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Giresun Orman İşletme Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ünye Orman İşletme Müdürü Muhammet Önder ve vatandaşlar katıldı.

İki çocuk babası Yaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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