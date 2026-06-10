Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ünye Çevre Yolu Karşıyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden İsa A. yönetimindeki 52 LJ 523 plakalı otomobil ile yola girmek isteyen Hikmet Deniz idaresindeki 55 EL 599 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Hikmet Deniz ile otomobildeki İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hikmet Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail A.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı