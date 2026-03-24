Ordu'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaledere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki H.Y'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen H.Y. ve G.Y, itfaiyenin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan H.Y. ve G.Y, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.