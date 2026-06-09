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Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Ordu'nun Ünye ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erhan Yaman hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erhan Yaman (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mahallesi Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden 52 AAD 321 plakalı otobüsü arızalanınca, sürücü M.A., aracı emniyet şeridine çekti. Arıza giderilmeye çalışılırken, aynı yöne giden Erhan Yaman idaresindeki 52 ADN 606 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yaman, yaklaşık 60 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Yaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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