Ünye'de Boğulma Tehlikesi: Çocuk ve Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki M.K. ve ona yardım eden öğretmen Salih Çağdaş, hastanede tedavi altına alındı. Her iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Gölevi Mahallesi'ndeki Batıpark sahilinde ailesiyle denize giren M.K. (11), bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden sahildeki Salih Çağdaş da (43) çocuğa yardımcı olmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan M.K. ve öğretmen olan Çağdaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk ile Çağdaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.