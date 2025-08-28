Ünye'de Boğulma Tehlikesi: Çocuk ve Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Gölevi Mahallesi'ndeki Batıpark sahilinde ailesiyle denize giren M.K. (11), bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden sahildeki Salih Çağdaş da (43) çocuğa yardımcı olmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan M.K. ve öğretmen olan Çağdaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk ile Çağdaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.