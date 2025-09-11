Ünye'de Bina Çatısında Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Kız Yurdu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel