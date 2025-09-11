Haberler

Ünye'de Bina Çatısında Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Ünye'de Bina Çatısında Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi Kız Yurdu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın

Medya sektörünün vefasızlığına isyan edip vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.