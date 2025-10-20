Ünye'de Atık Toplama Merkezi'nde Yangın
Ordu'nun Ünye ilçesinde Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ORDU'nun Ünye ilçesinde Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi'nde bulunan Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel