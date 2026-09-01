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Ünye Çevre Platformu'ndan Saadet Partisi'ne Ziyaret

Ünye Çevre Platformu'ndan Saadet Partisi'ne Ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ünye Çevre Platformu üyelerini genel merkezde kabul etti. Arıkan, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, barışın sadece insanlar arasında değil, toprak, su, hava ve çevreyle de sağlanması gerektiğini vurgulayarak, platform üyelerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

(ANKARA) - Ünye Çevre Platformu üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ünye Çevre Platformu üyelerinin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü… Barışı yalnızca insanlar arasında değil, hayatın her alanında hakim kılmak zorundayız. Çevremizi, emanet aldığımız çocuklarımıza hakkıyla teslim etmek için; Toprakla barışacağız. Suyla barışacağız. Havayla barışacağız. Çevreyle barışacağız. Ünye Çevre Platformu'na nazik ziyaretleri ve çevre konusunda ortaya koydukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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