Ünye Belediye Başkanı Tavlı, ilçedeki yatırımları inceledi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi.

Tavlı, ilçede faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yaptığı ziyarette, yıllardır beklenen projede üretim safhasına geçilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

OSB'nin yaklaşık üçte birlik kısmında üretimin başladığını belirten Tavlı, "Ünye OSB'de 2026 ve 2027 yıllarında tam kapasiteye ulaşacağız. Mevcut alanı genişletmek için ikinci OSB çalışmalarımıza da başladık. Ünye'nin hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugünlere gelmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

Tavlı, daha sonra Killik Mahallesi'nde yapımı devam eden "Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı"nı gezdi.

Çevreci bir yaklaşımla kurulan tesiste, şehirdeki atık gıdaların granül mamaya dönüştürülerek sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacağını anlatan Tavlı, merkezin enerji ihtiyacının güneş panellerinden, su ihtiyacının ise yağmur suyu hasadından karşılandığını kaydetti.

Ünye Belediyesi Konkasör Şantiyesi ve Beton Santrali'nde de incelemelerde bulunan Tavlı, göreve geldiklerinde 50 kilometre olan beton yol ağını 440 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Tavlı, 12 bin metrekarelik Gölevi Aquapark'ın 15 Mayıs'ta açılışını yapacaklarını ifade ederek, Ünye'nin istihdam ve turizm odaklı büyümesinin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Tavlı, projelerin hayata geçmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.