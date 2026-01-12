Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında 3 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL ) Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Bebek Otel ve bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bebek Otel ve bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yeni isimler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Burak Fahri Yön tutuklama, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tarım, Sağlam ve Alper çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer isimler adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.