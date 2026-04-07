Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest bırakıldı.
Son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni kararlar verildi.
3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden’in gözaltına alındığı öğrenilmişti. Söz konusu isimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.