Ünlülere Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama İstemi

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlerden 10'u tutuklama istemiyle, Ali Efe Bezci konutu terk etmeme, şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol talebiyleriyle serbest bırakılmaları için hakimliğe sevk edildi.

Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen ünlülerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correıra, Eren Yorulmaz'ı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Ali Efe Bezci konutu terk etmeme, şarkıcılar Berdan Mardini, Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de aralarında bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol talebiyleriyle serbest bırakılmaları için hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: ANKA