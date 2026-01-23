Haberler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 14 şüphelinin testi pozitif

Güncelleme:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, oyuncular Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu testleri pozitif çıkarken, 5 kişinin sonuçları negatif bulundu.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu testleri pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı.

Soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Ece Cerenbeli, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Merve Uslu, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk ve Suat Yıldız'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Öte yandan şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın uyuşturucu test sonuçları ise negatif çıktı.

