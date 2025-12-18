Yurt dışındaki 3 ünlüye yakalama kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.

UYUŞTURUCU VE APARATI BULUNDU

Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

4 ÜNLÜ GÖZALTINDA, 3 ÜNLÜ ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adresinde bulunamadığı belirlendi.

YURTDIŞINDAKİ 3 ÜNLÜ İÇN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.