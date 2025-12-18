Yurt dışındaki 3 ünlüye yakalama kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise aranıyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
- İstanbul'da 7 adreste yapılan aramada Mümine Senna Yıldız'ın evinde 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı bulundu.
- Operasyon kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alındı.
- Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00'dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.
UYUŞTURUCU VE APARATI BULUNDU
Sarıyer'de 2, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta 5 adreste olmak üzere toplam 7 adreste yapılan aramada, şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
4 ÜNLÜ GÖZALTINDA, 3 ÜNLÜ ADRESLERİNDE BULUNAMADI
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki yakalanarak gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adresinde bulunamadığı belirlendi.
YURTDIŞINDAKİ 3 ÜNLÜ İÇN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Öte yandan soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.