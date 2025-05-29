Ünlüler, İngiltere Hükümetine Gazze İçin Hareket Geçme Çağrısında Bulundu

Ünlüler, İngiltere Hükümetine Gazze İçin Hareket Geçme Çağrısında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dua Lipa, Benedict Cumberbatch ve Gary Lineker'ın da aralarında bulunduğu 300'den fazla ünlü isim, İngiltere hükümetini Gazze'deki durumu sonlandırmaya ve İsrail'e silah satışını durdurmaya çağırdı. Mektupta Gazze'deki çocukların açlık çektiği ve acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Aralarında şarkıcı Dua Lipa, oyuncu Benedict Cumberbatch, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker ile şarkıcı Annie Lennox'un da bulunduğu 300'den fazla ünlü, İngiltere hükümetini " Gazze'deki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmeye" çağırdı.

İngiliz Sky News televizyonu, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben yazdığı ve 300'den fazla ünlü ismin imza attığı mektubu paylaştı.

Starmer hükümetini İsrail'e silah satışını sona erdirmeye çağıran ünlü isimler, tecrübeli insani yardım örgütlerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve Gazze'de ateşkes için hükümetin aracılık etmesini istedi.

"Sizi, Gazze'deki vahşetteki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verilen mektupta, 11 haftalık İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli çocukların, birkaç dakika uzaklıktaki yardım malzemelerine ulaşamadıkları için açlık çektiği vurgulandı.

Mektupta, İsrail'in İngiltere'den aldığı silah ve mühimmatı kullandığı belirtilerek, "(Gazzeli çocuklar) İngiltere'nin eylemsizliğiyle mühürlenmiş, İngiliz fabrikalarından İsrail'e gönderilmiş parçalarla uçup, üzerlerine düşen bombalarla uyanıyorlar." denildi.

Gazze'de 71 binden fazla 4 yaş altı çocuğun yetersiz beslendiği kaydedilen mektupta, "Çocuklar ağlayamayana kadar, açlıktan sesleri kısılana kadar ağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Starmer'a tepki gösterilen mektupta, Başbakan'a "Hem hiçbir şey yapmayıp hem de yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendiremezsiniz. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek. Gazzeli çocukların bekleyecek bir saniyesi bile yok. Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarında işbirliği içinde olmayı mı yoksa harekete geçme cesareti göstermeyi mi?" sorusu yöneltildi.

Mektuba imza atanlar arasında şarkıcılar Dua Lipa, Annie Lenox, Paloma Faith, müzik grubu Massive Attack, Primal Scream, oyuncular Benedict Cumberbatch, Lena Headey, Tilda Swinton, Zawe Ashton, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker, komedyen Amelia Dimoldenberg, manken Munroe Bergdorf, ressam Tracey Kerime Emin ve Holokost mağduru Stephen Kapos gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.